La décision sur l'avenir de la salle d'entraînement du Centre sportif de Gatineau retardée

Le conseiller du district du Versant, Daniel Champagne, souhaite reporter d'un an toute décision portant sur l'avenir de la salle de conditionnement physique du Centre sportif de Gatineau.

Un texte de Nathalie Tremblay

La salle a été identifiée comme une source d'économie potentielle par la Commission de révision des dépenses, en raison d’une baisse importante des inscriptions au cours des deux dernières années. Une diminution de plus de 50 % a été notée, ce qui a entrainé une baisse de revenus pour la Municipalité.

Se donner une année supplémentaire va nous amener à augmenter le nombre de membres et améliorer les services pour faire en sorte qu'on ne voit pas de pertes. Daniel Champagne, conseiller du district du Versant à la Ville de Gatineau

Lors de la dernière rencontre du conseil municipal, des citoyens ont déposé une pétition de plus de 200 signatures pour que la Ville maintienne cette infrastructure qui offre un programme différent de ceux offerts dans les salles de musculation privées.

Daniel Champagne, qui a rencontré les usagers, croit qu’il est possible de trouver une solution qui sera à l’avantage de la ville et des utilisateurs.

Il entend proposer au conseil de sursoir à toute décision jusqu’à la fin de 2018, afin de pouvoir mettre à l’essai une solution qui aura été discutée avec toutes les parties impliquées.

« Si dans un an par exemple, disons à la fin 2018, on se retrouve dans la même situation, avec des pertes, ce n'est pas des pertes de centaines de milliers de dollars, on parle pas de dizaine de milliers de dollars. Si effectivement, il y a encore des pertes, à ce moment, la décision sera prise et on fermera l'établissement. Mais au moins se donner une chance de voir si on est capables de raviver tout ça », explique le conseiller.