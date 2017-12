La grande guignolée des médias aura lieu le 7 décembre en Outaouais

Comme ailleurs au Québec, les médias de l'Outaouais récolteront des dons et des denrées non périssables pour venir en aide aux plus démunis, le jeudi 7 décembre.

Les bénévoles de ce grand événement seront à pied d'oeuvre le matin à une vingtaine d'intersections en Outaouais.

Michèle Tremblay, celle qui a orchestré l'événement pendant les 15 dernières années, en sera à son dernier tour de piste.

« On est fier du travail accompli, on est reconnaissant à tous ceux qui nous ont aidé à réussir ce qu'on a fait. On est content et on a beaucoup d'espoir de voir la jeunesse s'impliquer dans des choses qui nous tiennent à coeur », a déclaré l'ancienne porte-parole officielle de La grande guignolée des médias.

Cette dernière sera remplacée par Kim Murray.

« Il y a un peu de pression, parce que Michèle a fait un travail exceptionnel, donc c'est certain que la barre est haute », a reconnu pour sa part Mme Murray.