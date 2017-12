La grande guignolée des médias : déjà 110 000 $ dans les coffres

À 14 h, jour de La grande guignolée des médias (GGM), 110 515,94 $ avaient déjà été récoltés, ont indiqué les responsables de l'événement dans la région d'Ottawa et de Gatineau.

L'argent provient de la collecte aux intersections routières, jeudi, des dons de ses grands amis et de l'activité de Via Capitale, Manger c'est essentiel.

Des bénévoles étaient présents à une vingtaine d'intersections de Gatineau, d'Ottawa (rue Sparks) et de la MRC des Collines afin de récolter des dons et des denrées non périssables.

Les usagers du transport en commun peuvent, quant à eux, déposer leurs dons dans les tirelires à bord des autobus de la Société de transport de l'Outaouais, toute la journée jeudi.

Un autre bilan sera fait vendredi.

L'an dernier, 115 223 $ avaient été récoltés lors de la journée de la GGM qui s'était tenue le 8 décembre.

Mais comme par les années passées, les gens peuvent continuer à faire des dons jusqu'à la fin de l'année dans les établissements partenaires.

En 2016, l'ensemble des activités de La grande guignolée des médias avait permis de verser un total de 150 097 $ aux organismes participants.

Le montant final de la GGM 2017 sera annoncé en février 2018, lorsque tous les dons par Internet, par texto et ceux aux caisses de de grands amis, Provigo, Maxi et le Groupe Jean Coutu seront calculés.

Neuf organismes bénéficiaires

L'argent ainsi que les denrées recueillies seront remis à neuf organismes de la région, dont la Manne de l'île, Moisson Outaouais et la Soupe populaire de Hull. Ils contribueront à donner un coup de pouce aux plus démunis pendant la période des Fêtes, mais aussi pendant les mois difficiles de janvier et février.

Il s'agit de la 17e grande guignolée des médias. L'événement a permis de récolter plus de 30 millions de dollars et des milliers de kilos de denrées au Québec depuis sa création en 2001.