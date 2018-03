La littérature immigrante à l'honneur au Salon du livre de l'Outaouais

Deux écrivains engagés de la région, Guy Bélizaire et Louenas Hassani, traitent dans leurs oeuvres des défis de l'exil et des liens complexes qui se tissent avec la terre d'adoption. Ils sont de passage au Salon du livre de l'Outaouais.

D'origine kabyle, Louenas Hassani a quitté l’Algérie en 2001 pour continuer ses études à Paris. En 2006, il immigre au Canada.

Dans son second roman, La République de l’abîme, l'enseignant et écrivain propose une réflexion sur l'extrémisme dans les religions et les drames associés à une religion séculaire.

« J’aimerais commencer avec une citation de Carlo Goldoni qui dit "Qui n’a jamais quitté son sujet est plein de préjugés" », affirme l'auteur. « Je pense que la littérature immigrante pour moi est d’abord le voyage. Or, je pense que la plus belle des littératures, c’est celle qui voyage. C’est celle qui arpente l’universel. Moi, je l’aborde dans le sens où j’avance et je m’approprie de nouvelles identités. »

L'auteur est de culture musulmane, mais il soutient que toutes ses autres identités s'ajoutent à celle-ci.

Il n'y a aucune identité qui va exclure l'autre. J'assume ma berbéritude, j'assume mon africanitude, j'assume mon côté occidental, j'assume que je suis Canadien, je suis Québécois, [...] je suis un peu de chacune de mes rencontres. C'est ce que j'essaie d'écrire avec les moyens qui me sont donnés. Louenas Hassani, auteur

Pour sa part, Guy Bélizaire, originaire de Cap-Haïtien, vit au Québec depuis 40 ans. L'auteur du recueil de nouvelles À l'ombre des érables et des palmiers juge que l'écriture émigrante allait de soi pour lui.

« Je pense qu’on écrit de par son vécu, de par ses intérêts, de par ce qui nous allume. Je suis un immigrant, donc ça va de soi que, dans mes écrits, ce côté-là sort », souligne l'auteur.

Je me sens Haïtien, Québécois, Canadien, c'est tout ça que je porte en moi, ce qui fait que dans mon écriture, ça va transparaître. Guy Bélizaire, auteur

Le racisme et le déracinement sont les principaux thèmes qui ressortent des 14 nouvelles de son recueil.

« Ce sont des thèmes qui m’intéressent, qui m’interpellent. Ce sont des récits, des histoires qui sont basés sur ce que j’ai vécu en partie, ce que j’ai entendu, ce que les gens m’ont raconté […] pour réussir à écrire ces 14 nouvelles-là autour de ces thèmes qui sont la base de ma démarche littéraire », conclut-il.

