La météo nuit aux marchés d'agriculteurs

La pluie des dernières semaines continue d'affecter les récoltes des agriculteurs de la région d'Ottawa et de Gatineau, si bien que le projet de marché à Stittsville est abandonné pour cette année.

Un texte d'Antoine Trépanier

Cela faisait cinq ans que le conseiller municipal de Stittsville, à Ottawa, travaillait pour attirer un marché d'agriculteurs dans son district.

L'année dernière, le Marché des Fermiers d'Ottawa a finalement annoncé qu'il s'installerait dans le quartier du sud de la ville dès juin.

Or, il y a quelques semaines, le conseiller Shad Qadri recevait un courriel l'informant que le projet serait remis à l'an prochain.

« On n'a pas eu assez d'intérêt pour Stittsville parce qu'il n'y a pas assez de produits. Si on fait trop de marchés et qu'on n'a pas assez de produits, ça va être difficile », explique l'administrateur du marché, Marc Just.

La météo des dernières semaines a passablement nui aux agriculteurs de la région. La pluie fait en sorte que leurs récoltes sont moins abondantes et l'offre aux consommateurs s'en retrouve limitée.

La région a reçu 164 mm de précipitations en 14 jours, soit 100 mm de plus que pour tout juillet 2016.

« C'est moyen, à cause de la météo, les conditions avec toute la pluie, ce n'est pas la meilleure année pour commencer », explique la copropriétaire de la Ferme Mexie, Lexie Parker.

C'est difficile à récolter, parce qu'on n'a pas tant de choses à vendre. Lexie Parker, copropriétaire de la Ferme Mexie

Au Marché des fermiers d'Ottawa, on veut demeurer optimiste, en dépit des mauvaises conditions météorologiques. Les ventes, dit-on, ne sont pas forcément à la baisse, mais les agriculteurs doivent faire preuve de créativité pour éviter de hausser les prix des fruits et légumes.

« Si t'as un bon produit, ça va se vendre », a reconnu Mme Parker.

Les résidents de Stittsville devront néanmoins encore attendre avant d'avoir leur propre marché.

« Les gens sont déçus d'entendre ça. Nous attentions [le marché] avec impatience », a soupiré le conseiller municipal Qadri.

Trois marchés d'agriculteurs existent déjà Ottawa, au parc Landsowne et dans les quartiers de Westboro et d'Orléans.