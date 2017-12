La patinoire de la colline du Parlement ouverte au public

À partir de jeudi, les amateurs de patinage peuvent s’élancer sur la patinoire de la colline du Parlement à Ottawa dans le cadre des activités du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

Toutefois, les gens intéressés doivent s’inscrire à l’avance pour pouvoir profiter de l’installation.

Les laissez-passer pour des séances de patinage de 40 minutes sur la colline sont gratuits et peuvent être obtenus en ligne deux jours à l’avance.

Les réservations quotidiennes commencent à midi et il est possible de réserver jusqu'à six laissez-passer à la fois.

La patinoire servira par ailleurs de lieu de rencontre le 10 décembre pour la Journée du patinage de Canada 150, où des activités gratuites sont prévues dans 200 arénas communautaires au pays.

La patinoire Canada 150 sera ouverte jusqu’au 25 février.

Par ailleurs, c’est aussi à partir de jeudi que les lumières de Noël illumineront le secteur de la colline du Parlement et que le spectacle multimédia projeté sur l’édifice du Centre s'ouvrira.