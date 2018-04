La pluie verglaçante paralyse la région d'Ottawa et Gatineau

Écoles fermées, transport scolaire annulé, pannes d'électricité, vols retardés... la pluie verglaçante paralyse la région d'Ottawa et de Gatineau lundi matin.

À 9 h 30 lundi, plus de 33 833 clients étaient encore privés d'électricité en Outaouais. Il s'agit d'une des régions les plus touchées au Québec avec la Montérégie et les Laurentides.

« Malgré la robustesse du réseau de distribution, les pannes sont principalement causées par le contact de la végétation sur le réseau », indique la conseillère d'Hydro-Québec pour la région de l'Outaouais, Sarah-Ann Landry. « Les pannes sont majoritairement concentrées dans la grande région de Gatineau. »

Mme Landry précise qu'il n'y a pas « de possibilité d'établir un temps de rétablissement ».

De l'autre côté de la rivière, environ 2068 clients n'ont pas d'électricité, essentiellement dans les secteurs de Gloucester-Southgate et de Kitchissippi.

Annulation du transport scolaire

Le transport scolaire est annulé pour les écoles publiques et catholiques du comté de Renfrew ainsi que pour le conseil scolaire Upper Canada et le Catholic District School Board of Eastern Ontario.

Le transport scolaire est annulé pour les écoles francophones et anglophones des conseils scolaires publics et catholiques à Ottawa et pour les écoles francophones et anglophones des conseils scolaires publics et catholiques à Carleton Place, Merrickville, Kemptville, Brockville et Pembroke. Les écoles demeurent toutefois ouvertes.

Tous les établissements incluant les services de garde et le centre administratif de la Commission scolaire des Draveurs sont fermés pour les élèves, le personnel et la population.

Les cours, le transport et le service de garde sont aussi suspendus dans toutes les écoles de la Commission scolaire des Portages de l'Outaouais (CSPO). Alors qu'on avait demandé au « personnel de se rendre au travail dans la mesure du possible », en raison des nombreuses pannes d’électricité et des prévisions météorologiques, les personnes qui se sont déplacées, ont été invitées par la suite à retourner à la maison.

Le transport scolaire et les cours sont suspendus pour toutes les écoles et tous les centres de la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV). Les services de garde demeurent ouverts pour offrir un service de dépannage.

À la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, les cours sont suspendus pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. Les cours sont maintenus à la Formation générale des adultes et à la Formation professionnelle. Les services de garde sont ouverts.

Bon nombre d'établissements sont fermés : le Collège Saint-Joseph de Hull, le Collège Nouvelles Frontières, le Collège Saint-Alexandre de la Gatineau, les écoles Montessori des 4 Vallées et de l’Outaouais, Hadley Jr. et Philemon Wright High School.

Les écoles primaires de Buckingham, Chelsea et Poltimore de la Commission scolaire Western Québec sont fermées à cause des pannes d'électricité.

Vols retardés et annulés

Du côté de l'aéroport international d'Ottawa, plusieurs dizaines de vols sont annulés ou retardés lundi matin.

Plus de précisions sont données sur le site Internet de l'aéroport.

Routes fermées et accidents

Les trois voies d'une partie du chemin d'Aylmer sont fermées à la circulation automobile parce qu'un arbre est tombé sur la chaussée. Le boulevard Saint-Raymond est aussi fermé sur une voie pour les mêmes raisons.

À Ottawa, des fils électriques sont endommagés à plusieurs endroits. Les secteurs chemin Limebank (entre les chemins Earl Armstrong à Leitrim) sont à éviter. L'avenue Carling est fermée entre les avenues Churchill à Boyd.

Le Service paramédic d'Ottawa a été appelé à 9 h 13 pour une femme de 50 ans, qui s'est fracturé le bras à la suite de la chute d'un arbre près de la rue Main. Les ambulanciers paramédicaux ont reçu trois autres appels pour des blessures mineures à la tête.

Dans l'Est-ontarien, à Clarence-Rockland, les chemins suivants sont fermés pour une période indéterminée en raison de fils électriques sur la voie : chemin Boudreau, entre les chemins Lalonde et Russell et le chemin Rollin, entre les chemins St-Pascal et Henrie.

La tempête se poursuit

Environnement Canada a publié dimanche un avertissement de pluie verglaçante. Des averses de pluie verglaçante sont prévues pour lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi.

« Conjointement, de 5 à 10 mm de verglas et des vents du nord-est soufflant en rafales de 50 à 60 km/h pourraient occasionner des pannes d'électricité en raison de branches cassées et de lignes électriques tombées », précise le site Internet.

L'agence conseille aux automobilistes de « retarder tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions s'améliorent » et de prendre garde « aux branches et aux câbles électriques qui pourraient se briser sous le poids du verglas ».