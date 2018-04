Le Service de police d'Ottawa (SPO) demande l'aide du public pour retrouver Joanne « Joni » Panipakoocho, une femme inuite portée disparue.

La femme âgée de 34 ans a été vue pour la dernière fois le 29 mars, près de l'intersection entre le boulevard King Edward et la rue Murray.

Mme Panipakoocho mesure 1,63 m et est de carrure mince. Elle a les cheveux mi-longs noir et rouge et les yeux bruns.