La police d'Ottawa augmentera sa présence au marché By

Le Service de police d'Ottawa (SPO) tient, encore cette année, des activités de sécurité communautaire afin de « réduire l'incidence de la criminalité et du désordre public » au marché By, ainsi que dans les environs de la rue Rideau et du chemin de Montréal.

« Au fil des mois plus chauds, nous allons mener des campagnes de sécurité avec une politique de tolérance zéro face aux inconduites qui dérangent les résidents, les visiteurs et les commerces, notamment les infractions à la Loi sur les permis d'alcool », a déclaré par voie de communiqué le surintendant de première ligne du SPO, Mark Ford.

Comme c'était le cas dans les années antérieures, il y aura une présence accrue d'agents au marché By et dans les autres quartiers densément peuplés d'Ottawa.

D'ailleurs, l'Unité cycliste et des rondes, l'Unité de la circulation, les agents des opérations RIDE, l'Unité des drogues, l'Unité des armes à feu et des bandes de rue, de même que l'équipe DART (soit l'Équipe d'intervention directe) seront également à l'oeuvre dans les environs.

Les agents de la police d'Ottawa seront aussi aidés par des employés des Services des règlements municipaux, de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario et de la sécurité d'OC Transpo.

« Nous avons entendu les préoccupations des gens d'affaires et des résidents », a ajouté le surintendant Ford. « Nous nous affairons à maintenir la sûreté et la sécurité de la communauté et [des] visiteurs de ces parties de la ville pleines d'activités. »