La police d'Ottawa recherche trois suspects après une agression au couteau

Les agents du Service de police d'Ottawa recherchent trois suspects - deux hommes et une femme - après qu'un homme de 36 ans a été poignardé lors d'un vol qualifié à proximité de l'hôtel Les Suites, près du marché By et du Centre Rideau, dimanche soir.

Selon le Service de police d'Ottawa, la victime a été poignardée à plusieurs reprises dans la région du cou et du dos vers 20 h 10 à l'intersection des rues Besserer et Dalhousie.

Elle a été transportée à l'hôpital et son état est stable.