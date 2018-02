La police de Gatineau a arrêté Alexandre Cadet

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a arrêté Alexandre Cadet, un jeune homme de 18 ans considéré comme étant armé et dangereux, à l'issue d'une opération policière qui a duré tout l'après-midi de samedi, dans le secteur Mont-Bleu, à Gatineau.

Une femme a aussi été arrêtée lors de cette même opération.

L'homme faisait l'objet d'un mandat d'arrestation lancé par le Service de police d'Ottawa vendredi. Une seconde arme à feu a d'ailleurs été saisie.

Le suspect fait face à des accusations d'entreposage négligent d'une arme, de possession d'une arme, de possession non autorisée d'une arme, de possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte et de possession d'une arme à feu chargée prohibée et à autorisation restreinte.

Une enquête est en cours. L'homme et la femme devraient comparaître en cour lundi.