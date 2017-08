La police de Gatineau recherche deux suspects dans une affaire de vol qualifié

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a lancé mardi un appel à la population pour retrouver deux suspects en lien avec un vol perpétré à la bijouterie Trudel, située au 396 avenue de Buckingham, le 6 juin dernier, vers 13 h 40.

Selon le communiqué du SPVG, les deux individus portaient une combinaison bleue avec capuchon, de type vêtement de travail, un masque blanc, des lunettes de sécurité transparentes et ils s’exprimaient en anglais.

Armé d’un fusil, le premier suspect a exigé du commis qu'il recule et se rende au fond de la bijouterie, selon le SPVG. Le second suspect a demandé au commis de s'asseoir par terre et de regarder le sol.

Sur la vidéo, on peut voir le premier suspect qui brise les vitres des présentoirs avec son arme et vole des bijoux qu’il met ensuite dans son sac de sport noir.

Selon le SPVG, le butin représentait « une valeur importante en argent de bijoux ».

La police demande à toute personne ayant de l'information qui permettrait d'identifier les suspects de communiquer avec les enquêteurs ou d'appeler la ligne info du SPVG au 819 243-4636, option 5.