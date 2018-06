La police de Gatineau recherche un homme qui aurait abordé un enfant à la sortie d'une école

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a ouvert une enquête mardi concernant un homme considéré comme « louche » qui aurait abordé un enfant de l'école La Traversée, dans le secteur de Templeton.

Lundi vers 8 h 15, l'homme aurait invité l'enfant à monter à bord de son véhicule alors que ce dernier attendait l'autobus scolaire à l'intersection des rues Clément et Sabourin, selon le communiqué du SPVG.

L'individu aurait invité l'enfant à monter à bord de son véhicule. L'enfant s'est réfugié dans le véhicule d'une personne qu'il connaissait.

Le suspect aurait alors quitté les lieux en direction de la rue Notre-Dame.

Il aurait entre 50 et 60 ans, des cheveux gris, une barbe blanche fournie et porterait des lunettes de vue au contour argenté. Il était à bord d'une minifourgonnette qui pourrait être de marque Ford, de couleur bourgogne et en relativement bon état.

Les policiers demandent à toute personne ayant de l'information concernant cet événement de prendre contact avec eux au 819 243-INFO (4636), option 5.