La réforme du Code de la sécurité routière ne fait pas l'affaire de tous à Gatineau

Interdiction de conduire la nuit et d'avoir plus de trois passagers pour les nouveaux conducteurs, amendes triplées pour les textos au volant ou encore pneus d'hiver obligatoires dès le 15 novembre. Les modifications que le gouvernement québécois envisage d'apporter au Code de la sécurité routière reçoivent un accueil mitigé dans la région.

Alors que l'augmentation du prix des contraventions pour les textos au volant et le changement plus tôt dans l'année des pneus d'hiver fait consensus, certains jeunes conducteurs estiment que l'interdiction de conduire de nuit et celle d'avoir plus de trois passagers dans leur véhicule sont deux mesures inadaptées à leur mode de vie.

Certains jeunes conducteurs rencontrés par Radio-Canada estiment que ces mesures n'aideront pas à les responsabiliser et à pratiquer leur conduite nocturne. Ils ont aussi souligné que les étudiants rentraient souvent tard à la maison, même quand ils n'ont pas consommé d'alcool. L'un d'eux a par ailleurs indiqué qu'il était conducteur désigné lors de fêtes en soirée et qu'il serait désormais problématique pour ses amis de rentrer chez eux.

Des zones grises

Le gouvernement québécois devrait déposer son projet de loi visant à réformer le Code de la sécurité routière la semaine prochaine. Donc, pour le moment, rien d'officiel n'a été déposé, a tenu à préciser Annie Gauthier, porte-parole pour la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

« Il y a encore pour les autorités la possibilité de revoir ce qui a été rapporté [dans les journaux] ce matin », a commenté Mme Gauthier.

Concernant le couvre-feu, bon nombre de points restent à clarifier.

« On trouve cette mesure contraignante », a commenté Mme Gauthier. « Est-ce que cela va s'appliquer à tous les conducteurs apprentis? Qu'est-ce que sera l'application? C'est cette mesure-là qui demeure inconnue. »

Elle estime par ailleurs que des critères et des exceptions pourront entourer les mesures.

Il y a encore bien des zones grises. Annie Gauthier, porte-parole de la SAAQ

Le conducteur qui débute est moins expérimenté

Enseignante en conduite automobile à Gatineau, Rachel Robinson, a rappelé que plus d'accidents ont lieu la nuit, sans toutefois commenter les possibles modifications que le gouvernement apportera au Code de la sécurité routière.

« C’est prouvé qu’il y a plus d’accidents la nuit, les gens souffrent plus de fatigue et les déplacements sont plus difficiles dans ces conditions-là », a-t-elle précisé.

Selon elle, le nombre de passagers a aussi un impact direct sur la concentration du conducteur surtout s'il s'agit d'un jeune conducteur et de jeunes passagers.

« Naturellement, les distractions à l’intérieur de la voiture, ça peut être des passagers, surtout des passagers d’un même âge. Oui, ça a un impact direct sur la concentration du conducteur », a-t-elle indiqué.

Pour Mme Robinson, il n'y a pas de doute sur le fait qu'un conducteur qui débute « est moins expérimenté dans plusieurs facettes de la conduite, entre autres les conditions difficiles, etc.. Ça lui demande son 100 % de concentration ».

Enfin, le fait de rendre obligatoires les pneus d'hiver dès le 15 novembre au lieu du 15 décembre est « un facteur qui pourrait aider » puisque même s'il n'y a pas de neige, le froid a un impact sur les routes et de ce fait sur la conduite », a assuré Mme Robinson.

