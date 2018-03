La revue Liaison met fin à ses activités

Le tout dernier numéro de la revue Liaison sera publié le 21 mars prochain. Après 40 ans d'existence, le magazine, qui couvrait la vie artistique et culturelle francophone de l'Acadie à la côte Ouest, en passant par l'Ontario, est contraint de cesser ses activités.

La disparition de la revue relève toutefois de la chronique d'une mort annoncée : depuis huit ans, l'équipe derrière sa publication devait composer avec une diminution marquée des revenus publicitaires conjuguée à une perte constante d'abonnements et de son lectorat, ainsi qu'à des coupes dans les enveloppes budgétaires.

De 1978 à 1981, la revue a d'abord été un bulletin de liaison mis sur pied par l'organisme Théâtre Action afin de créer un lien entre les créateurs du milieu et le public. La maison d'édition L'Interligne a ensuite pris en charge la production et la diffusion de Liaison en tant que publication à part entière. Depuis, la revue couvrait l'actualité artistique et culturelle franco-canadienne d'un océan à l'autre, par le biais d'entrevues, de critiques et de reportages sur les créateurs de tous les domaines (arts visuels, théâtres, littérature, etc.).

Le numéro 179, à paraître le 21 mars, mettra donc un point final à l'aventure. Les Éditions L'Interligne aspirent maintenant à se concentrer sur leurs activités en lien avec le milieu littéraire franco-ontarien.