La circulation est perturbée dimanche matin sur une portion de la rue Jacques Cartier, au niveau de la ruelle du Como, près du Parc La Baie, à la suite de l'incendie d'une maison abandonnée, dans un des secteurs touchés par les inondations printanières de l'année passée.

Les pompiers ont été appelés vers 09 h 20 pour une résidence en flammes.

On ignore s'il y a des victimes ou si des résidents ont été évacués. Plus de six camions de pompiers sont sur les lieux.

Plus de détails à venir