La rue Sparks s'anime, les consultations vont bon train

Les citoyens sont nombreux à participer aux consultations pour la revitalisation de la rue Sparks à Ottawa, qui se poursuivent jusqu'au 26 juillet, selon leurs organisateurs. Les passants semblent d'ailleurs apprécier les nouvelles installations testées sur cet axe piétonnier du centre-ville de la capitale.

Les suggestions qui reviennent le plus fréquemment concernent le manque d'activités pour les familles, surtout en hiver, le danger causé par les cyclistes et automobilistes et le manque d'espaces verts.

Depuis le début du mois de juillet, on a déjà vu apparaître des bornes de sécurité pour empêcher les autos de circuler en journée. Plus récemment, des bacs à fleurs, des espaces de relaxation, des jeux pour enfants et des espaces à pique-nique sont également à l'essai.

« Parfois, quand on est au centre-ville ou au marché By, il y a trop de monde et c'est trop coincé, mais ici, sur la rue Sparks, il y a de la place pour marcher et pour les cyclistes. C'est plus ouvert », a affirmé Rhonda John-Huggins, qui souligne qu'elle fréquentera davantage cet espace. Son fils Bilal abonde dans le même sens. « J'aime qu'il y ait des jeux et des bonnes activités », a-t-il dit.

L'objectif de la Ville d'Ottawa, en collaboration avec la Commission de la capitale nationale, est que la rue Sparks soit « une rue piétonne patrimoniale, une oasis urbaine ainsi qu'un lieu culturel et de divertissement ».

C'est le temps, pour les trois ordres de gouvernement, de travailler ensemble pour améliorer la situation : arrêter les autos, plus d'espaces verts et plus d'activités pour les enfants et les familles. Jim Watson, maire d'Ottawa

Un comptoir de service a vu le jour plus tôt cette semaine afin de présenter le projet de réaménagement de la rue Sparks. Trois différents plans d'aménagement des espaces verts sont proposés et les citoyens sont invités à partager leur avis sur ces plans.

La Ville invite aussi les citoyens à faire part de leurs commentaires via les réseaux sociaux à l'aide du mot-clic « #maruesparks ».

Le premier dirigeant de la Commission de la capitale nationale, Mark Kristmanseon, a affirmé que c'était une priorité pour lui de ramener des résidents sur la rue Sparks. « Ça va vivifier cette le secteur. C'est important de travailler de façon concertée pour y arriver. Il y a beaucoup de potentiel », a-t-il dit.

Avec les informations d'Ismaël Sy