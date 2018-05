La Saskatchewan encourage le public à se munir de trousses d'urgence

Que ce soit pour des feux ou d'autres aléas climatiques, le gouvernement de la Saskatchewan profite de la Semaine nationale de la sécurité civile pour encourager les habitants de la province à se munir d'une trousse de survie qui peut être utile en cas d'évacuation.

Cette trousse devrait contenir de l'eau et des aliments non périssables, des copies de documents personnels, ainsi que des articles de survie, comme des couvertures, des piles et un briquet.

Elle doit permettre à une famille de survivre au moins trois jours.

Il faudrait aussi que les habitants établissent un plan d'urgence avec leur famille, qui comprend un lieu de rencontre et une façon d'évacuer les animaux de compagnie rapidement.

Le gouvernement conseille également aux gens de télécharger l'application SaskAlert sur leur téléphone intelligent, qui lance des avertissements en cas de situations d'urgence locales.

Une centaine de feux

Selon la province, il y a déjà eu près d'une centaine de feux de broussailles cette année en Saskatchewan.

Il est possible que le bilan s'alourdisse avec la sécheresse qui sévit dans certaines parties de la province, selon le Commissaire à la gestion des urgences de la Saskatchewan Duane McKay.

Ressources naturelles Canada indique en effet que les risques d’incendie sont très élevés dans près de la moitié de la province.

De plus, la Saskatchewan a fait face à plusieurs évènements climatiques extrêmes au cours des dernières années, tels que des tornades, des inondations et des blizzards, a fait remarquer le ministre saskatchewanais des Relations gouvernementales, Warren Kaeding.