La sauge pour éliminer la négativité

Originaire de la réserve Kitigan Zibi, Annie Smith St.Georges anime des cérémonies de purification, ou smudge, dans des endroits publics de la région de la Capitale-Nationale. Rencontre avec une aîné passionnée de cette pratique spirituelle.

Un texte de Joël Fitzgerald, pour Les malins

De la colline Parlementaire, en passant par le Centre national des Arts et la Place du Portage à Gatineau, Mme St.Georges se donne comme mission d’éliminer les sentiments négatifs dans l’esprit des gens.

Pour réaliser une cérémonie de purification, l’aîné crée un mélange de sauge, foin, tabac et cèdre qu’elle fait brûler dans un coquillage. Elle passe ainsi le coquillage au-dessus de la tête, des mains, du corps et finalement des pieds des gens qui y participent.

Selon Annie Smith St.Georges, chaque partie du corps a ses bienfaits et il est important de ne rien négliger.

On passe [le smudge] sur notre figure, puis nos yeux et nos oreilles, pour voir les belles affaires et entendre de belles choses. Après sur notre corps pour ouvrir notre esprit et parler des belles affaires, toujours en harmonie

Annie Smith St.Georges