La seule piscine publique de Masson-Angers fermée pour l'été

Dur début de canicule pour les résidents de Masson-Angers. La décision est tombée vendredi : la piscine extérieure Jack-Eyamie, la seule du secteur, sera fermée tout l'été en raison de travaux.

« On a constaté seulement au mois de mai, lors des inspections des piscines, les fissures importantes. On a mandaté des professionnels et on a reçu les résultats seulement le 20 juin dernier », a expliqué le porte-parole pour la Ville de Gatineau Jean Boileau.

Mais le conseiller Marc Carrière déplore que l'annonce ait été faite aussi tardivement. Il dit recevoir des dizaines de messages de citoyens mécontents depuis cette annonce.

« Il aurait été nécessaire d'informer les citoyens beaucoup plus tôt. Ce n'est pas au moment d'une canicule d'informer les citoyens, plutôt avant, quand on savait que la piscine allait être fermée pour un bon bout », a-t-il dit.

La Ville suggère aux citoyens de se rabattre sur trois jeux d'eau à proximité, ce qui est loin de plaire à tous.

« La petite, elle, c'est sûr qu'elle aime mieux la piscine que les jeux d'eau. À neuf ou dix ans, c'est sûr qu'ils veulent nager », a indiqué le père de famille Robert Turpin.

Pour les gens qui n'ont pas de piscine, pour les gens qui ont peu de moyens, ça leur donne moins d'options pour se baigner et se rafraichir l'été. Sophie Raymond

Rappelons que des études ont été faites dans les derniers mois au sujet de l'avenir des huit piscines extérieures de Gatineau. Le président de la Commission des loisirs a récemment déclaré que la piètre qualité de certaines piscines pourrait pousser la Ville à changer leur vocation. Des décisions devraient être connues cet automne, selon M. Boileau.

Mais M. Carrière assure que la piscine Jack-Eyamie, étant l'une des plus achalandées, ne fait pas partie de celles qui risquent de disparaître.

Avec les informations d'Antoine Trépanier