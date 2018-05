La STO reçoit 36 M $ des gouvernements du Canada et du Québec pour 8 projets

De l'argent pour la construction de deux parc-o-bus dans l'est de Gatineau, à Masson-Angers et à Buckingham, de l'argent pour l'achat de 36 autobus hybride articulés, voilà à quoi servira en partie les 36 millions de dollars consentis à la Société de transport de l'Outaouais (STO) par les gouvernements du Canada et du Québec.

En tout, ce sont huit projets de la STO qui bénéficient de ce financement.

Ottawa versera 20 050 000 $ et Québec, 16 040 000 $. La contribution de la STO s'élève à 4 010 000 $.

Des projets et du financement prévus dans le PTI de la STO

Le plan triennal d'immobilisations de la STO 2018-2020 (PTI) prévoyait l'achat de 27 autobus hybrides en 2018 et de 9 véhicules semblables en 2019. Il prévoyait aussi le développement de nouveaux parc-o-bus en 2018.

La part du financement des deux ordres de gouvernement avait également été incluse dans le budget 2018 de la STO.

Plus de détails à venir