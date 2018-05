La tempête de vendredi fait une autre victime

Deux hommes ont été tués par la chute d'un arbre pendant la tempête de vendredi dans le sud de l'Ontario à Milton.

Les deux hommes travaillaient à dégager des arbres, lorsque l'accident s'est produit vendredi après-midi.

L'un d'eux, âgé de 28 ans, est mort sur le coup. Le second avait été transporté à l'hôpital entre la vie et la mort et a depuis succombé à ses blessures.

Samedi après-midi, leur employeur, Miller Tree a confirmé la mort de la deuxième victime dans un message sur Twitter.

La police régionale de Halton a confirmé la mort des deux hommes en précisant que la seconde victime était âgée de 18 ans.