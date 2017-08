La Ville d'Ottawa forcée de revoir la qualité des soins dans ses résidences de soins de longue durée

Le ministère ontarien de la Santé et des Soins de longue durée exige de la Ville d'Ottawa qu'elle adopte un plan d'action pour régler le problème de maltraitance dans les résidences de soins de longue durée sous sa responsabilité.

Cette directive ministérielle émise mercredi survient à la suite de nombreuses plaintes de maltraitance.

Un des cas les plus récents a été divulgué en juillet, alors qu'une vidéo avait été diffusée montrant un employé frappant un bénéficiaire à 11 reprises.

La Ville gère quatre foyers de soins de longue durée.

Le maire préoccupé

Dans une note aux conseillers municipaux, le maire Jim Watson, a annoncé avoir confié ce dossier au directeur général de la Ville.

Steve Kanelakos doit faire rapport au Comité des Services communautaires et de protection d’ici au 21 septembre.

Je pense que c'est nécessaire d'avoir plus de formation, plus de règlements, et que les employés suivent ces règlements.

Jim Watson, maire d'Ottawa