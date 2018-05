La Ville d'Ottawa mènera une étude sur la gestion des déchets en plastique

Tandis qu'une vingtaine de villes canadiennes, dont Montréal, bannissent déjà la distribution de sacs de plastique, Ottawa a décidé mercredi de se pencher sur la gestion de ce type de déchets.

Cette décision fait suite à l'adoption par le conseil municipal mercredi d'une motion demandant qu'une étude soit menée sur la gestion des déchets « en plastique à usage unique, notamment les pailles, les ustensiles, les sacs ainsi que les gobelets et contenants de commandes à emporter. »

Peu avant l'adoption de la motion, certains conseillers ont ouvert le débat sur la nécessité de résoudre aussi le problème des déchets en styromousse et du recyclage des capsules de café jetables.

En effet, les contenants de café jetables soulèvent souvent la colère des écologistes, en particulier les K-Cups de l'entreprise Keurig, en raison du danger que ces millions de dosettes posent à l'environnement.

La conseillère du secteur de Barrhaven, Jan Harder s'est abstenu de voter sur cette motion, argumentant que le véritable enjeu était la gestion des déchets industriels et commerciaux, ces derniers représentant 70 % de tous les déchets.

D'autres conseillers ont noté aussi la faible participation des citoyens au compostage pour les déchets organiques.

Pour le président du Comité de l'environnement et conseiller municipal du quartier 17 – Capitale, David Chernushenko, ces questions qui soulèvent les passions deviendront des enjeux lors des élections municipales à Ottawa, en octobre prochain.

« On va sans doute tous recevoir la question : êtes-vous pour [...] une interdiction sur les bouteilles en plastique, sur les sacs en plastique, [...] etc. Mon cerveau ne pense pas toujours aux élections, mais le fait que l'on va tous recevoir ces questions, on est quand même mieux comme conseillers de montrer qu'on a lancé un processus pour mieux comprendre et avoir une bonne idée des meilleures pratiques », juge M. Chernushenko.

Avec les informations de Stéphane Leclerc