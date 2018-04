La violence psychologique est une forme de violence conjugale

Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOCVF) lance une nouvelle campagne de sensibilisation à la violence conjugale qui met l'accent sur la violence psychologique.

Selon l'organisme, peu de gens sont au courant des séquelles que peuvent laisser des commentaires dénigrants incessants du conjoint et la manipulation qu'il peut exercer sur l'autre membre du couple.

La nouvelle campagne vise à sensibiliser l'entourage et les proches des victimes à cette réalité.

La violence psychologique peut être difficile à identifier parce qu'elle est subtile. Pourtant, elle est toujours la première à se manifester et accompagne toutes les autres formes de violence. Maïra Martin, directrice générale d'AOCVF

Il est d'autant plus important, ajoute Mme Martin, dans une déclaration écrite, « d'apprendre à reconnaître cette violence psychologique et d'en voir les signes assez tôt. »

Les affiches conçues pour cette campagne montrent l'emprise du conjoint, dont la main accompagne la femme partout.

La femme qui fait l'objet d'une surveillance constante, de propos constants dénigrants, d'insultes, d'intimidation, en vient à intérioriser ces propos et à perdre son estime de soi, soutient l'organisme. Elle peut en venir à croire qu'elle mérite cette violence et le conjoint a ainsi plus de facilité à la contrôler.

La campagne s'articule à l'aide d'affiches visuelles fortes, la création d'un site Internet, voirlaviolence.ca et d'outils de sensibilisation donnant des signes avertisseurs de la violence psychologique et un spot publicataire de 30 secondes.

Avec les informations de Christian Milette