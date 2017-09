Le beau temps profitera aux commerçants à Ottawa et à Gatineau

Jusqu'à dimanche, les températures devraient demeurer au-delà de 27°C, au plus grand bonheur des commerçants de la région d'Ottawa et de Gatineau.

Un texte de Roxane Léouzon

L'effet de l'humidité apportée par les restes d'Irma fera en sorte que le ressenti demeurera de plus de 30.

Bien qu'il ne soit pas rare d'avoir de belles journées chaudes et ensoleillées au mois de septembre, particulièrement la première moitié du mois, on pourrait atteindre un record qui remonte à 1942. C’est à cette époque que l'on a enregistré pour la dernière fois des températures de 27°C et plus pendant cinq jours consécutifs après le 10 septembre.

Ces températures idéales sont une bouffée d’air frais pour les propriétaires de golf de la région, après un été pluvieux.

« Cet été, je crois qu’aucun terrain de golf n’a roulé sur l’or. Dans mon cas, c’est facilement 20 % de diminution de revenus cette année. C’est une saison où on essaie de minimiser les dommages et si septembre et octobre peuvent venir alléger ça un peu, ça nous permet de faire nos budgets pour la prochaine saison en conséquence », a indiqué Pierre Charette, directeur général au Club de golf Rockland, à Clarence-Rockland.

On a encore des disponibilités, mais on a vraiment des bonnes journées qui s’en viennent au cours des cinq ou six prochains jours. Pierre Charette, directeur général au Club de golf Rockland, à Clarence-Rockland

Les commerçants du centre-ville de Gatineau se réjouissent également à la perspective du beau temps à venir.

« Depuis plusieurs années, on a des beaux mois de septembre. Les gens profitent des derniers diners ou soupers-terrasse qui nous restent au centre-ville, alors l’achalandage est toujours bon en septembre, encore meilleur quand il y a des températures au-delà de 25 », a souligné Éric Gaudreault, copropriétaire du resto-bar Le Troquet, à Gatineau, et membre du conseil d’administration de Vision ventre-ville.

M. Gaudreault rappelle que les mois de mai et juin ont aussi été difficiles pour les commerçants en raison du mauvais temps.

Avec des informations de Chantal Plouffe