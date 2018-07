Le Carrefour jeunesse-emploi de Papineau obtient 60 000 $ pour accueillir les immigrants

Le député provincial libéral de Papineau, Alexandre Iracà, ainsi que la directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Papineau annonceront mardi un financement de 60 000 $ pour l'accueil des immigrants dans la région.

« Il y a une croissance économique extrêmement forte au Québec, une des plus fortes depuis les 15 dernières années [...] et l'immigration fait partie de la solution pour combler plusieurs postes au Québec et notamment dans le comté de Papineau », explique le député provincial libéral de Papineau, Alexandre Iracà, en entrevue à Radio-Canada.

« On s'est allié avec le Carrefour jeunesse-emploi de Papineau pour répondre aux engagements et appuyer les efforts des organismes pour intégrer les immigrants en français pour qu'ils puissent accéder à de bons emplois », poursuit-il.

Ce sont donc 60 000 dollars qui seront alloués au CJE de Papineau pour accompagner les familles d'immigrants à leur arrivée.

L'idée est d'orienter les nouveaux arrivants en les aidant à faire leur démarche pour obtenir au plus vite un emploi : savoir où chercher l'information, rédiger un curriculum vitae, se préparer pour des entrevues d'embauche et organiser des activités de reconnaissance pour les entreprises.

M. Iracà souhaite aussi de cette façon amener les nouveaux arrivants à s'installer dans l'Est de la région, dans le secteur Buckingham, à Masson-Angers, à Thurso, Petite-Nation, etc. autant de petites municipalités qui selon lui offrent de bons emplois.

Dans plusieurs secteurs de la circonscription, des postes sont à pourvoir dans les domaines de la santé (infirmières auxiliaires), du service (employés pour des maisons de personnes âgées), du transport et du tourisme, selon la directrice générale du CJE de Papineau, Francine St-Jean.

Plus de détails à venir