Le Centre Robert-Guertin fermé jusqu'à nouvel ordre

La Ville de Gatineau ferme temporairement le Centre Robert-Guertin, dans le secteur de Hull, en raison d'une fuite d'ammoniac.

Toutes les activités sont annulées jusqu'à nouvel ordre, y compris le match des Olympiques de Gatineau qui devait avoir lieu mercredi soir contre l'Armada de Blainville-Boisbriand.

Des équipes de la Ville se sont rendues sur place afin d'analyser le bris technique du système de production de la glace. Ce problème technique est considéré comme « majeur » par l'organisation.

« Lors d'un entraînement aujourd'hui, on a remarqué qu'il y avait une fuite d'ammoniac, donc on a arrêté évidemment notre entraînement et on a évacué les lieux », a déclaré le président des Olympiques, Martin Lacasse.

Tous les arénas peuvent être prompts à des bris d'équipement, ce n'est pas nécessairement juste Guertin. Martin Lacasse, président des Olympiques de Gatineau

Des techniciens spécialisés se rendront sur place mercredi pour constater les dégâts.

La direction des Olympiques a voulu tenir le match à l'aréna Branchaud-Brière, mais ils n'ont pas assez de 24 heures pour respecter les normes de sécurité et de vidéo de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La date de reprise du match sera annoncée ultérieurement.