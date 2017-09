Le centre temporaire d'injection supervisée de Santé publique Ottawa ouvre ses portes

Le centre provisoire d'injection supervisée de Santé publique d'Ottawa au 179, rue Clarence, dans le secteur du marché By, ouvre ses portes mardi.

Deux infirmières seront sur place en tout temps. L'établissement accueillera d'abord les consommateurs de drogues de 15 h à 20 h, sept jours sur sept, mais ses responsables espèrent en prolonger les heures d'ouverture quand tout le personnel requis sera formé.

« Notre vision, c'est vraiment d'avoir et d'offrir un service de 12 heures. On essaie de travailler pour avoir un service de 9 h le matin jusqu'à 21 h le soir. Mais en termes de tout de suite, c'est vraiment l'après-midi et plus dans la soirée », a expliqué le directeur de la protection de la santé de Santé publique Ottawa, Andrew Hendricks.

Santé publique Ottawa fournira du matériel stérile aux visiteurs, notamment des seringues, dont ils pourront par la suite se départir en toute sécurité dans des contenants prévus à cet effet.

Le centre temporaire d'injection supervisée du 179, rue Clarence possède un permis de Santé Canada pour 120 jours, en attendant l'ouverture d'un centre permanent dans les locaux du Centre de santé communautaire de la Côte-de-Sable.

Lundi, à la veille de l'ouverture du centre provisoire, les représentants des médias ont eu l'occasion d'en faire la visite. Voyez nos photos ci-dessous.

Avec les informations de Jérôme Bergeron