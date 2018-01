Le chalet de la patinoire municipale de Cantley est la proie de vandales

La Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais est à la recherche de deux adolescents qui auraient endommagé le chalet de la patinoire municipale de Cantley.

Les policiers indiquent que les méfaits se sont produits le 1er janvier entre 18 h 30 et 19 h 30. Les suspects auraient défoncé des murs et des portes. Les dommages sont évalués à 1500 $.

Les jeunes adolescents recherchés parlaient français. Les deux seraient âgés de 13 à 15 ans. L'un des deux mesure 1,40 m et l'autre, plus grand, 1,52 m.

Le plus petit a les cheveux courts bruns. Au moment des faits, il portait des vêtements foncés et un appareil dentaire. L'autre a les cheveux blonds et portait une tuque et des vêtements foncés.

Les policiers demandent à toute personne possédant des informations pertinentes de les contacter.