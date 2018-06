Le CNA appuie neuf premiers projets de création

De Vancouver à Montréal, en passant par Iqaluit et Toronto; des 7 doigts de la main à Peggy Baker, en passant par Kid Koala et la troupe des Dancers of Damelahamaid; mais aussi du théâtre à la danse, en passant par le cirque et l'opéra : les neuf premiers projets appuyés par le Fonds national de création du Centre national des arts (CNA) reflètent bien les ambitions des artistes et compagnies canadiennes.

Ces créateurs se partageront une enveloppe totale de 1,4 million de dollars pour développer leur projet.

Trois de ces nouvelles créations figurent d'ailleurs déjà dans la programmation de la saison 2018-2019 du CNA, soit l'adaptation en comédie musicale du conte pour enfants The Hockey Sweater de Roch Carrier; la plus récente chorégraphie de Peggy Baker, who we are in the dark, portée par la musique en direct de Jeremy Gara et Sarah Neufeld d'Arcade Fire; ainsi que la nouvelle création de l'homme de théâtre Christian Lapointe, Le reste vous le connaissez par le cinéma.

La bande des 7 doigts de la main s'allie les équipes d'Artcirq d'Igloolik et de Taqqut Productions d'Iqaluit pour mettre en valeur le peuple inuit, ses mythes fondateurs et ses traditions par le biais d'une production pluridisciplinaire mariant arts circassiens, musique, théâtre et projections vidéo.

De son côté, le DJ Kid Koala s'entourera de marionnettes, de décors miniatures, de caméras et d'écrans et d'une équipe de bruiteurs, entre autres, pour raconter le parcours d'un moustique né à la campagne et rêvant de gloire et de fortune en ville.

Et Treemonisha proposera une relecture de l'opéra révolutionnaire du compositeur de ragtime Scott Joplin, autour des thèmes de la politique et du féminisme.

Les sommes octroyées par le Fonds permettront aux créateurs retenus de pousser leur projet à son plein potentiel. Ils pourront utiliser l'argent pour ajouter des ateliers et des heures de répétitions supplémentaires à leur préparation, pour mettre en place des résidences techniques, pour avoir recours à une distribution élargie ou pour intégrer de nouvelles technologies.

Les artistes de Montréal, Vancouver et Toronto récoltent la plus grande portion de cette première enveloppe dévoilée jeudi par le Fonds national de création.

Une autre série de projets, qui pourront également se partager quelque 1,4 million de dollars, sera annoncée à l'automne de cette année.

Le Fonds entend investir annuellement jusqu'à 3 millions de dollars dans 15 à 20 projets triés sur le volet.