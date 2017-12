Le CNA consultera davantage les peuples autochtones

Les dirigeants du Centre national des Arts (CNA) s'engagent à consulter davantage les peuples autochtones lorsqu'il est question de spectacles qui relatent leur histoire.

Un texte de Kevin Sweet

En fin de semaine, Floyd Favel, de la communauté de Poundmaker en Saskatchewan, a affirmé qu’un personnage du spectacle Le Wild West Show de Gabriel Dumont, coproduit par le CNA, était mal représenté dans la version originale du texte de spectacle.

Le Wild West Show retrace la résistance des métisses à la fin du 19e siècle dans un style vaudeville.

« C’est inacceptable, de nos jours, que notre histoire et notre chef soient utilisés par des étrangers de façon contraire à l’éthique », affirmait Floyd Favel, membre de la Nation crie Poundmaker située à environ 150 km à l’ouest de Saskatoon.

Les responsabilités d’un diffuseur

Robert Gagné, le directeur administratif du théâtre français du CNA n’est pas surpris des reproches de M. Favel.

« Ce sont des questions sensibles lorsqu’on parle des histoires et à qui elles appartiennent », explique Robert Gagné. Malgré une distribution diverse et la contribution de quatre auteurs issus des premières nations, Robert Gagné reconnaît que le théâtre français aurait pu en faire encore plus.

« Quand on touche à des histoires qui touchent des communautés particulières, il faut aller d’avance établir un dialogue avec autant de communautés que possible pour avoir un échange, pour leur dire qu’on prépare cette histoire-là et en ressortir des échanges plus riches et un partage sur ce processus-là. On aurait pu en faire plus », avoue Robert Gagné.

« Avec ce genre de projet là, il y a 1000 occasions à saisir et il y a 1000 occasions qu’on n’a pas eu le temps de saisir », a simplement dit M. Gagné.

Le spectacle a été créé il y a quatre ans à un moment où l’appropriation culturelle n’était pas encore devenue un enjeu incontournable, comme c’est le cas en 2017.

Un avant-goût de ce qui attend le nouveau théâtre autochtone

Cette « controverse » donne un bon un avant-goût des défis auxquels seront confrontés les dirigeants du CNA et du nouveau Théâtre autochtone qui aura sa saison inaugurale en 2019.

Kevin Loring, le premier directeur artistique de ce théâtre sait pertinemment que son plus grand défi sera la politique qui entoure tout ce qui est relié aux affaires autochtones.

« Il n’y a pas de manuel d’instructions. Il faut simplement adopter les meilleures pratiques », soutient Kevin Loring. « Peu importe, il y a toujours quelqu’un, quelque part, qui aura quelque chose à reprocher », répond-il franchement.

« Les artistes autochtones doivent être au coeur du processus créatif et les pratiques et traditions des premières nations doivent faire partie du processus aussi », dit Kevin Loring.

Il admet qu’il ne sera pas à l’abri de reproches même s’il est lui-même autochtone.

« Nos communautés autochtones ont besoin d’être généreuses, oui, mais elles doivent aussi être vigilantes. C’est la raison pour laquelle il y a tout ce débat sur l’appropriation culturelle, en premier lieu », précise Kevin Loring.

Pas de police pour le processus créatif

« D’avoir cette expertise-là au sein du CNA, avec le théâtre autochtone, ça va nous aider avec le réseautage et notre compréhension du protocole. Et il n’y a pas juste un protocole, il y a 600 différentes communautés autochtones à travers le pays », dit Robert Gagné.

Mais il poursuit en disant que le CNA a aussi une obligation envers les artistes et leur processus.

« Nous avons aussi une responsabilité de respecter un processus artistique », enchaîne Robert Gagné du CNA. « Dans la mesure où quelque chose est fait avec respect par les artistes nous avons la responsabilité de les appuyer à fond là-dedans. »

« Mais on veut continuer le dialogue là-dessus », conclut-il.

Le Wild West Show de Gabriel Dumont sera présenté à Winnipeg du 17 au 21 février au Théâtre du Cercle Molière et ensuite au théâtre Persephone à Saskatoon, du 27 février au 4 mars.