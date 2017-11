Le congrès de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario commence vendredi à Ottawa

L'avenir de la francophonie fait l'objet de débat de vendredi à dimanche à Ottawa, dans le cadre du congrès de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) qui a pour thème « Dépassons nos objectifs ».

De nombreux ateliers et échanges portent sur la Loi sur les services en français et la Loi concernant les organisations sans but lucratif (LOSBL).

Samedi, des séances de questions-réponses seront organisées avec des représentants des trois partis politiques provinciaux, afin de connaître leur vision de la francophonie.

Les Prix de reconnaissance de l'AFO seront décernés samedi soir au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada.

Enfin les 10 ans du Commissariat aux services en français seront célébrés.

