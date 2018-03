Le débat sur l’Université de l’Ontario français a suscité de nombreuses réactions sur Twitter

Les commentaires ont été nombreux, parfois drôles, incisifs et passionnés. Mais il se dégage aussi un large concensus autour du projet et une volonté commune d'avancer.

Pendant le grand débat organisé par Radio-Canada, le mot-clic #universiteONfr s'est même retrouvé en 2e position des mots les plus utilisés sur le réseau social. L'éducation est toujours un sujet important et reste au coeur des préoccupations des francophones au Canada et des Franco-Ontariens.

Beaucoup de commentaires allaient dans le sens du consensus, de l'accueil et d'un appel à l'action.

D'autres personnes s'interrogent sur le rôle de l'université dans la communauté franco-ontarienne et sa présence dans toute la province, y compris les zones plus éloignées des grands centres urbains.

Les défis majeurs et le recrutement des professeurs ont également retenu l'attention.

Enfin, l'université n'est pas encore ouverte que les commentateurs s'interrogent sur son avenir, les perspectives d'emploi et la rétention des étudiants.