Le dilemme que pose le retour de djihadistes au Canada 

Avec l'effondrement du califat que l'État islamique avait instauré en Syrie, une poignée de Canadiens qui étaient partis se battre au côté du groupe armé sont déjà revenus au pays ; d'autres s'apprêtent à rentrer dans les prochains mois. La question de leur retour représente une épine dans le pied du gouvernement Trudeau en raison du danger qu'ils posent pour la sécurité nationale.

Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Le Canada estime que de 180 à 250 Canadiens, dont une vingtaine de femmes, ont joint depuis 2012 différents groupes terroristes au Moyen-Orient, en Afrique et dans la péninsule arabique. Selon le ministère de la Sécurité publique, une soixantaine d'entre eux sont déjà rentrés au pays. Leur nombre devrait augmenter avec la déroute du groupe armé État islamique en Iraq et en Syrie.

Le directeur du Réseau canadien de la recherche sur le terrorisme, la sécurité et la société, Lorne Dawson, relativise toutefois les statistiques du ministre Ralph Goodale.

On parle en fait d'une quinzaine de personnes seulement connectées au conflit en Syrie et huit d'entre elles ont été interceptées en Égypte et en Turquie avant de se joindre à l'État islamique.

Lorne Dawson, directeur du Réseau canadien de la recherche sur le terrorisme, la sécurité et la société