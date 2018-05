Le duo gatinois Sugar Crush embrasse son identité country festive

Marie-Soleil Provost et Joanie Charron ont lancé leur premier album, intitulé En français SVP, sous leur nouvelle identité : Sugar Crush. Avec cet opus, les musiciennes ont voulu revenir aux sources et être plus fidèles à elles-mêmes, un processus qui s'est avéré plus difficile que prévu.

Marie-Soleil Provost et Joanie Charron, dont la formation s’appelait jusqu’à récemment Bijon and Sun, ont pu compter sur l’expérience d’André Papanicolaou pour la réalisation de leur album. Elles se considèrent d’ailleurs fortuites d’avoir pu travailler avec lui, car ce dernier a acquis de l’expérience aux côtés d’artistes tels que Vincent Vallières et Patrice Michaud.

« Je pense que quand tu commences et que tu es sincère, que tu es vraie et que tu le fais pour les bonnes raisons, les gens le ressentent. Et justement, André l’a ressenti », explique Marie-Soleil Provost.

Ce dernier, après quelques séances de travail avec les deux jeunes femmes, a voulu les pousser à exprimer davantage leur nature décontractée et spontanée à travers la musique.

« J’avais toujours cette peur-là de ne pas être acceptée et de dire des choses pas correctes », raconte Joanie Charron.

Pendant une bonne année et demie, j’ai cru que c’était la fin et qu’on n’allait plus pouvoir faire de la musique, parce que je n’y arrivais tout simplement pas. Joanie Charron

Malgré les difficultés artistiques rencontrées au fil du processus, le changement de cap était nécessaire.

« On voulait créer un spectacle qui était hyper festif, parce que je trouve qu’il en existe de moins en moins, des partys de famille où les gens se rassemblent, chantent ensemble pendant des heures jusqu’aux petites heures du matin », souligne Joanie Charron.

Les six pistes d'En français S.V.P. font allusion à des éléments de la vie des deux musiciennes, comme la chanson Montpetit, qui fait référence à la rue de Gatineau où elles habitent.

Les deux jeunes femmes interpréteront leurs nouvelles créations festives sur les planches de divers salles et festivals au courant des prochains mois.

Avec les informations de Marie-Ève DuSablon