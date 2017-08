Le manque d'employés francophones critiqué au spectacle Volta

Le Cirque du Soleil éprouve des difficultés à recruter des employés francophones pour la présentation de son spectacle Volta sur le site Zibi, à Gatineau.

Lucie Côté a assisté à l'une des représentations du spectacle du Cirque du Soleil, sous le chapiteau blanc et gris, à Gatineau. Bien qu'elle ait trouvé que tout avait été bien organisé et que le service était courtois, elle a déploré les difficultés à se faire servir dans la langue de Molière.

« Ce qui m'a dérangée, c'est qu'au comptoir des friandises, sur quatre personnes qui faisaient le service, il y avait trois anglophones unilingues. Une autre personne se débrouillait en français, mais sans compréhension des choses quotidiennes, des petites questions qu'on peut poser à un comptoir de friandises », a-t-elle dit.

Elle a écrit une lettre au Cirque du Soleil pour dénoncer la situation.

Yannick Spierkel, le directeur principal des opérations de Volta pour le Cirque du Soleil a reconnu que l'entreprise avait fait face à des difficultés de recrutement d'employés temporaires. En partenariat avec la firme de ressources humaines Adecco, les efforts se poursuivent pour être en mesure de servir en français la clientèle potentielle.

« On a eu certains défis pour compléter certains créneaux d'horaire. Présentement, de la formation se fait de nouveau avec d'autres employés. On recrute toujours. Nos horaires ne sont pas complétés, et le recrutement n'est pas complété. Le but est de faire les ajustements nécessaires », a-t-il dit.

Le recrutement de francophones compliqué par Canada 150

Caroline Bourdon, vice-présidente associée au développement des affaires pour Adecco Canada, explique que toutes les activités touristiques dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération, qui se sont tenues dans la région de la capitale nationale, ont compliqué la tâche.

« La population de candidats francophones est ciblée de toute part pour ces activités-là. Nos stratégies qui ont été mises de l'avant pour aller chercher ces personnes ont quand même amené du succès. Dans d'autres circonstances, la réponse aurait été un peu plus élevée », a-t-elle reconnu.

Mme Bourdon a précisé que la stratégie de recrutement idéale aurait été d'embaucher 50 % de gens bilingues et 50 % d'employés francophones.

Le Cirque du Soleil a engagé 150 employés temporaires pour pourvoir des postes de service à la clientèle, pour s'occuper des tâches comme l'accueil du public et la vente de marchandises, et pour assister les employés du Cirque dans les coulisses. Le Cirque du Soleil embauche 125 employés et artistes.

Les représentations de Volta se poursuivent jusqu'au 27 août.

Avec les informations de Laurie Trudel et de Nathalie Tremblay