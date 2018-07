Le procès de Ronald Junior Brazeau dans une impasse

L'avocate de Ronald Junior Brazeau a demandé mercredi un arrêt des procédures contre son client, un homme de 37 ans qui subit son procès pour l'homicide involontaire d'Amanda Trottier, la conjointe de Travis Votour, au palais de justice de Gatineau.

La juge Anouck Desaulniers a indiqué qu'elle était incapable de rendre une décision en raison d'un élément de preuve contradictoire.

Les deux parties ont tenté de parvenir à une solution négociée sur l'accusation d'homicide involontaire d'Amanda Trottier, mais en vain.

Au coeur du litige : une vidéo de l'interrogatoire de René Samson, qui a plaidé coupable du meurtre de Travis Votour, et qui allègue que Ronald Brazeau lui aurait commandé l'assassinat de M. Votour et de sa conjointe Amanda Trottier.

René Samson a ensuite changé sa version des faits et la Couronne tente de démontrer que Ronald Junior Brazeau a seulement demandé de s'en prendre à M. Votour.

Pour la défense, ces deux trames narratives dans un même procès sont incompatibles.

« On est dans une situation où depuis le début du dossier, il y a deux trames factuelles, deux théories de cause qui coexistent et on arrive à un point où ce n'est plus vivable et où l'accusé sera assurément lésé par cette situation », a expliqué l'avocate de M. Brazeau, Me Véronique Robert.

Les parents d'Amanda Trottier, qui étaient au Palais de justice mercredi, eux, s'expliquent mal qu'on songe à exonérer dans ce procès celui qui est selon eux responsable de la mort de leur fille.

« Je veux avoir la justice pour Amanda et Travis, ils sont morts. Il faut qu'ils prennent leur pénitence », déclare la mère d’Amanda Trottier, Victoria Lebrasseur.

Rappel des faits

Amanda Trottier et de Travis Votour ont été assassinés par balles dans une résidence de la rue Terrasse Eardley dans le secteur Aylmer, le 6 janvier 2014.

C'est Ronald Junior Brazeau qui aurait commandé à René Samson Vonrichter et Sonia Vilon de « donner un avertissement » à Travis Votour après que ce dernier lui ait dérobé de la drogue.

En 2017, Ronald Junior Brazeau avait déjà plaidé coupable de l’homicide involontaire de Travis Votour, mais il a toujours refusé de prendre le blâme pour l'homicide d'Amanda Trottier.

Durant son témoignage à la reprise de son procès, M. Brazeau n’a jamais mentionné qu’il était impliqué de quelque façon que ce soit dans la mort des deux victimes.

Pour leur part, Sonia Vilon et son conjoint, René Samson Vonrichter, ont plaidé coupables des meurtres du couple Trottier-Votour.

Les deux coupables ont écopé d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans pour René Samson et 12 ans pour Sonia Vilon.

Avec les informations de Yasmine Mehdi