Le Rockfest « s'est bien déroulé », selon la SQ

Malgré la mort d'un homme de 25 ans, tôt la première journée du festival, la Sûreté du Québec (SQ) indique que, dans l'ensemble, le Rockfest 2018 s'est bien déroulé.

Dans son bilan provisoire, la SQ indique que l'enquête sur la mort de ce jeune homme se poursuit et qu'il n'y a pas d'indices laissant croire qu'il s'agit d'un acte criminel.

Par ailleurs, les policiers ont effectué plus d’une centaine d’interventions durant le festival. Ils ont donné 36 constats d'infraction, dont 23 pour excès de vitesse, un pour cellulaire au volant et trois pour du surf de voiture.

Les agents ont également porté une dizaine d'accusations liées à la possession et au trafic de stupéfiants.

Les patrouilleurs nautiques ont aussi effectué plus de 30 interceptions. Ils ont donné huit constats d’infraction, plus de 20 avertissements et expulsé trois embarcations.

De plus, environ 10 véhicules ont été remorqués par la municipalité, comparativement à 80 l’an dernier.