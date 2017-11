Le Rouge et Noir termine son calendrier sur une bonne note

William Powell a réussi une course de touché de 43 verges dans la dernière minute et le Rouge et Noir d'Ottawa s'est imposé 41-36 devant les Tiger-Cats, vendredi à Ottawa.

Pour les gagnants, Trevor Harris a réussi deux passes de touché, Powell a franchi le cap des 1000 verges au sol en 2017 et Diontae Spencer a établi un record de la LCF avec 496 verges au total (133 verges de réceptions, 165 en retournant des bottés d'envoi, et 169 sur des bottés de dégagement).

Ottawa (8-9-1) finira premier dans l'Est si les Argonauts perdent contre les Lions la semaine prochaine à Vancouver. Les Argos s'assureraient le titre de la division avec un gain ou une nulle.

Jeremiah Masoli a réussi quatre passes de touché pour les Tiger-Cats (5-12) qui concluront leur saison face aux Alouettes vendredi prochain.