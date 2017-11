Le Service de police d'Ottawa recherche les auteurs d'une fusillade

Le Service de police d'Ottawa (SPO) enquête sur une fusillade ayant eu lieu dans la nuit du samedi au dimanche dans l'est de la ville. On ignore si l'incident a fait des victimes et les suspects sont toujours recherchés.

Les policiers ont été dépêchés sur les lieux vers 1h du matin, après que des coups de feu eurent retenti sur la rue Triole.

L'Unité canine était également sur place afin de tenter de localiser les suspects et les victimes potentielles.

Le SPO a confirmé dimanche matin que l'Unité des bandes et armes à feu serait chargée d'enquêter sur le dossier.

Les enquêteurs appellent les individus détenant des informations sur cet événement à les contacter.

Plus de détails à venir