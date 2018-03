Le service de VIA Rail annulé entre Toronto et Montréal après un déraillement

Tous les déplacements de VIA Rail entre Toronto et Montréal ont été annulés samedi soir à la suite d'un déraillement d'un train du Canadien National (CN) près de Kingston.

Deux wagons de la queue du train, qui transportaient du papier, ont déraillé près du chemin John F. Scott vers 13 h 20 samedi, explique le porte-parole du CN, Patrick Waldron.

Personne n’a été blessé et aucune matière dangereuse n'a été déversée.

Au moment du déraillement, 647 passagers de VIA Rail étaient en déplacement et plus d’un millier sont touchés par les délais et les annulations, selon la directrice principale des communications de VIA Rail, Marie-Anna Murat.

Elle ajoute que les passagers qui comptaient se déplacer samedi soir pourront recevoir un remboursement complet ou échanger leur billet pour une date ultérieure.