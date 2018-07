Le SPVG et des policiers ontariens saissent plus de 600 grammes d'héroïne

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) dit avoir procédé à l'une des plus importantes saisies d'héroïne de son histoire, le 3 juillet dernier. Les policiers gatinois, en collaboration avec ceux d'Ottawa et de Toronto, ont arrêté un homme et saisi plus de 600 grammes d'héroïne.

Selon les autorités, cette opération vient de mettre un terme aux activités d’un trafiquant de stupéfiants opérant dans la région de Gatineau et d’Ottawa.

Les policiers ont effectué des perquisitions dans une résidence de la rue Claire, à Gatineau, ainsi que dans trois unités d’entreposage d’Ottawa. Trois coffrets de sûreté dans la capitale nationale et un autre situé dans une banque torontoise ont été fouillés.

Les divers corps policiers ont saisi 634 grammes d’héroïne, 235 grammes de cannabis et 11 grammes de cocaïne ainsi que plusieurs milliers de dollars en devises américaines et canadiennes, des téléphones cellulaires, des bijoux et du matériel pour emballer ou dissimuler de la drogue.

Les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation de Gérard Rakithan Gérard, 29 ans, qui fait face à plusieurs chefs d’accusation en lien avec la possession de drogues. Ce dernier a comparu à la Cour du Québec le 4 juillet dernier.