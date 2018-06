Le tabulateur, une première pour les élections provinciales en Ontario

Pour la première fois en Ontario, dans presque tous les bureaux de vote, les électeurs trouveront des tabulateurs pour voter.

Les tabulateurs devraient permettre de voter et de faire le décompte des votes plus rapidement.

De plus, ils ne sont pas rattachés à un serveur, donc il est impossible de le pirater.

Voici quelques explications sur leur fonctionnement :

Plus de 10 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour ces élections provinciales.

Les bureaux de scrutin sont ouverts de 9 h à 21 h, sauf dans les circonscriptions de Kenora-Rainy River et de Kiiwetinoong au nord de la province, où ils ouvrent et ferment une heure plus tôt.

Avec les informations de Christian Milette