Le transport scolaire suspendu à Ottawa et dans l'Est ontarien

Les conditions météorologiques forcent de nouveau des annulations de transport scolaire, mardi, dans la grande région d'Ottawa.

À Ottawa, le transport des écoliers est annulé pour les écoles francophones et anglophones des conseils catholiques et publics.

Le Consortium de transport scolaire d'Ottawa suspend aussi le transport pour les écoles de Carleton Place, Merrickville, Kemptville, Brockville et Pembroke.

Dans l'Est ontarien, le Consortium de transport scolaire de l'Est suspend lui aussi le transport, et ce, pour toutes les régions qu'il dessert.

Le transport est également annulé pour les élèves du Catholic District School Board of Eastern Ontario (CDSBEO) et du Conseil scolaire Upper Canada.

Toutes les écoles restent ouvertes.