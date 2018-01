Le transport scolaire suspendu en Outaouais, à Ottawa et dans l'Est ontarien

Les conditions météorologiques forcent de nouveau des annulations de transport scolaire, mardi, dans la grande région d'Ottawa et de Gatineau.

Événement rare en Outaouais, les quatre commissions scolaires de la région ont suspendu le transport scolaire.

La Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) et la Commission scolaire des Draveurs suspendent le transport pour la matinée seulement. Une mise à jour sera faite en après-midi. Les services de garde restent ouverts.

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais a quant à elle annulé les cours pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. Les cours sont maintenus à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle. Les services de garde sont ouverts.

La Commission scolaire au Coeur-des-Vallées a également suspendu les cours pour la journée. Les services de garde restent ouverts.

Le transport scolaire est aussi annulé pour les écoles de la Commission scolaire Western Québec, mais le personnel sera sur place.

À Gatineau, le Collège Nouvelles Frontières, le Collège Saint-Alexandre et le Collège Saint-Joseph sont fermés pour la journée.

À Ottawa et dans l'Est ontarien

À Ottawa, le transport des écoliers est annulé pour les écoles francophones et anglophones des conseils catholiques et publics.

Le Consortium de transport scolaire d'Ottawa suspend aussi le transport pour les écoles de Carleton Place, Merrickville, Kemptville, Brockville et Pembroke.

Dans l'Est ontarien, le Consortium de transport scolaire de l'Est suspend lui aussi le transport, et ce, pour toutes les régions qu'il dessert.

Le transport est également annulé pour les élèves du Catholic District School Board of Eastern Ontario (CDSBEO) et du Conseil scolaire Upper Canada.

Toutes les écoles restent ouvertes.