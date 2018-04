Le verglas fait la vie dure aux voyageurs dans la région de la capitale nationale

Plusieurs millimètres de pluie verglaçante ont commencé à s'abattre sur l'Outaouais et l'Est ontarien, dimanche en fin de journée. Autant sur les routes que dans les airs, la météo complique déjà la vie de voyageurs.

Les régions d'Ottawa, de Gatineau, de la Haute-Gatineau, de Prescott et Russell et de Cornwall sont toutes ciblées par un avertissement d'Environnement Canada. L'agence fédérale prévoit que les « précipitations se changeront en pluie verglaçante [dimanche] après-midi ou ce soir et [que] celle-ci persistera jusque dans la nuit de dimanche à lundi et lundi ».

La combinaison de l'accumulation de verglas et des vents du nord-est soufflant en rafales à 50 km/h pourrait entraîner des pannes d'électricité en raison du bris de branches d'arbres et de lignes électriques. Environnement Canada

Cette tempête printanière a déjà fait des dégâts dans le sud de l'Ontario, où plus de 14 000 foyers étaient privés de courant samedi matin. La Police provinciale de l'Ontario rapporte plus de 550 sorties de route en raison de la chaussée glissante.

Les Villes d'Ottawa et de Gatineau demandent aux citoyens de faire attention dans leurs déplacements. Ils signalent que ces derniers pourraient prendre plus de temps. OC Transpo avertit les usagers que son service pourrait être retardé.

Par ailleurs, on dénombrait cinq accidents à Gatineau dimanche après-midi avant 17 h 30, dont trois avec blessés mineurs. Au moins deux ont aussi eu lieu à Ottawa.

Une portion du boulevard Saint-Joseph, dans le secteur Hull, a dû être fermée pendant une heure en raison de la chaussée glacée afin de permettre aux équipes d'épandre de l'abrasif, par mesure préventive. La rue Bank a aussi dû être fermée environ une heure entre la promenade Alta Vista et la rue Walkley, parce que des câbles aériens étaient tombés.

Du côté de l'aéroport, des vols à destination et en provenance de Toronto et des Maritimes ont été annulés à cause de la météo. Douze vols avaient aussi été déroutés samedi de Toronto vers Ottawa.

Vers 20 h, Hydro Ottawa indiquait que 587 foyers étaient privés d'électricité et Hydro-Québec, à 21 h, en dénombrait 703 en Outaouais.

Des écoles pourraient être fermées lundi matin pour des raisons de sécurité. C'est le cas l'École Montessori de l'Outaouais.