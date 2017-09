Les 50 ans de l'Ordre du Canada célébrés à Rideau Hall

Quelques 800 membres de l'Ordre du Canada se sont rassemblés samedi après-midi dans les jardins de Rideau Hall à Ottawa pour célébrer les 50 ans de la création du prix.

Il s'agissait d'un premier rassemblement pour les récipiendaires de l'Ordre depuis la création de la distinction en 1967.

« C'est une occasion de célébrer et de dire bravo, mais aussi de planifier les prochains 50 ans et de travailler avec les 3400 membres pour bâtir un pays plus averti et plus bien veillant », a déclaré le gouverneur général David Johnston.

Pour souligner l'événement, un spectacle était organisé dans les jardins de la résidence du gouverneur général. L'auteur Dany Laferrière, les Solistes de l'Ordre du Canada, le poète officiel du Parlement, George Elliott Clarke, et le chanteur Gregory Charles, tous des membres de l'Ordre, sont montés sur scène.

L'Ordre du Canada reconnaît les réalisations exceptionnelles, le dévouement et la contribution exceptionnelle de Canadiens envers sa nation ou sa communauté. Des personnalités de différents domaines de la société ont été honorées au fil des ans.

« Ceux qui reçoivent l'Ordre du Canada ne sont pas nécessairement des personnalités publiques. Il y a des gens qui sauvent l'humanité petit brin par petit brin et qui ont des idées scientifiques extraordinaires et pédagogiques extraordinaires, alors je suis fasciné de rencontrer des gens extraordinaires », a lancé M. Charles.

Depuis la création de la distinction, 7000 Canadiens ont été honorés.

D'après un reportage de Karine Lessard