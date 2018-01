Les Algonquins de l'Ontario s'opposent au projet nucléaire de Chalk River

L'audience publique de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) s'est ouverte sous fond de tensions mardi après-midi à Pembroke, en Ontario.

Un texte de Yasmine Mehdi

Les Algonquins de l'Ontario estiment qu'ils n'ont pas été assez consultés par rapport au renouvellement du permis d'exploitation des Laboratoires Nucléaires canadiens (LNC) à Chalk River. Si la licence lui était accordée, les LCN pourraient exploiter ces laboratoires jusqu'au 1er avril 2028.

Dès le début des discussions, les fonctionnaires de la CCSN ont fait savoir que les LNC répondaient aux réglementations environnementales et ont recommandé que la licence soit accordée.

« La CCSN conclut que les LNC sont qualifiés pour mener les activités autorisées par la licence et qu'ils mèneront ces activités en prenant des mesures pour protéger l'environnement, la santé et la sécurité des personnes », a déclaré une directrice de l'agence fédérale, Haidy Tadros.

La représente des Algonquins de l'Ontario, Lynn Clouthier, a toutefois déclaré que la conformité aux règlements ne devrait pas être le seul critère mis en valeur pour évaluer la demande des LNC.

Le plus inquiétant est la dégradation de l'environnement et le potentiel de porter davantage préjudice au site et aux zones avoisinantes, notamment à la rivière.

Lynn Clouthier, représentante des Algonquins de l'Ontario