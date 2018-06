Les armures d'hier à aujourd'hui au Musée canadien de la guerre

Plus de six siècles d'armures et d'accessoires sont présentés au Musée canadien de la guerre jusqu'au 3 septembre, dans le cadre de l'exposition « Armure », réalisée en collaboration avec le Musée Stibbert, de Florence en Italie.

Des pièces datant du 15e siècle jusqu'à des accessoires de superhéros modernes attendent les visiteurs du Musée.

L'historienne pour le volet guerre et société du Musée canadien de la guerre, Mélanie Morin-Pelletier, affirme que les armures constituent beaucoup plus qu'un moyen de protection.

Cette exposition a pour but de pousser la réflexion des visiteurs sur les différentes facettes des armures et sur l'évolution de celles-ci au fil des ans.

Les curieux pourront observer comment les armures évoluent en fonction des armes auxquelles elles font face. Les visiteurs pourront aussi constater leur utilisation dans les sports.

De plus, certaines pièces démontrent la richesse et le prestige des hommes qui ont porté ces habits de fer.

Jeunes et moins jeunes pourront finalement jeter un regard sur les armures dans la culture populaire, notamment en ce qui a trait aux superhéros.

Des activités permettront aussi aux gens d'essayer des pièces d'armure et des accessoires de superhéros, indique l'historienne.

Ottawa est la seule ville canadienne qui accueillera cette exposition.